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اقتصاد
السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:13 ص

ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة بمطار برج العرب

ضبط محاولة تهريب
ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة بمطار برج العرب
dostor.org/2417402

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

كان ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية رقم 603 القادمة من الشارقة، حيث اشتبه كلا من، وليد عيسى، رئيس الوردية، وعلى محمد، مأمور الحركة، فى الراكب "أ. م.أ "، مصرى الجنسية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية؟ أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك؟ أجاب بالنفي.!.

وبالعرض على السيد رزق، مدير الجمرك، قرر تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY"، بمعرفة كمال عبدالحافظ وأحمد مصطفى، مأمورى الفحص، تحت إشراف إسلام قبارى، مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتلاحظ وجود أجسام معتمه أكدت الاشتباه.

وتم تشكيل لجنه جمركية لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيًا من محمد الجزار ومحمد عثمان ومصطفى حسين ومحمد السعيد ومحمد عثمان، مأموري الحركة وبإخطار مكافحة التهريب الجمركى ومحمود عثمان، رئيس قسم الأمن الجمركى، حيث تم العثور على 8 هواتف محمولة ماركة "I phone"، مخبأة داخل 2 كيس شيكولاته و2 هاتف داخل علبة شيكولاته و4 هواتف داخل لعبة طفل و3 هواتف داخل حقيبة اليد و6 هواتف تحت حزام البطن بإجمالى 23 هاتف محمول ماركة "I phone"، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 230 ألف جنيه.

وقرر محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانىء الجوية، تحرير محضر ضبط رقم 65 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.

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