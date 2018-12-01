برشلونة يخطط لضم المدافع الروسى إيفانوفيتش

كشفت تقارير إسبانية عن تخطيط إدارة نادي برشلونة من أجل الحصول على خدمات الروسي "برانيسلاف إيفانوفيتش"، مدافع فريق زينيت سان بطرسبرج، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.



وبحسب ما ذكر موقع "فيتشاخيس" الإسباني المختص بسوق الانتقالات- في تقرير- فإن النادي الكتالوني يرغب في التعاقد مع "إيفانوفيتش" لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي.



وقال الموقع إن إدارة النادي الكتالوني أعطت الضوء الأخضر للتعاقد مع المدافع الروسي، حتى الانتهاء من مع حسم صفقة الهولندي "ماتياس دي ليخت"، مدافع فريق أياكس أمستردام الصيف المقبل.



وأضافت الصحيفة إن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع "إيفانوفيتش"، جاءت بعد الإصابة التي تعرض لها الفرنسي "صامويل أومتيتي"، مدافع الفريق، والتي يمكن أن يواجه بسببها خطر الغياب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.



وأشارت تقارير سابقة إلى أن برشلونة وضع أيضًا الدنماركي "أندرياس كريستنسن" مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، ضمن خيارات التعاقد لتدعيم صفوف الفريق خلفا لـ"أومتيتي".