الإثنين المقبل.. ولى العهد السعودى يزور الأردن ويلتقى الملك عبدالله

يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العاصمة الأردنية عمان، الإثنين المقبل، في إطار جولة عربية زار خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.



ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددٍ من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.



وحظِي ولي العهد بحفاوة كبيرة من جانب قادة الدول العربية التي زارها، فيما قالت مصادر متعددة: إنَّ مباحثاته مع هؤلاء القادة أثمرت نتائج إيجابية كبيرة في إطار تعزيز التعاون العربي في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، خاصة الإرهاب والتغلغل الإيراني.



ويصل ولي العهد إلى عمان بعد انتهاء مشاركته في قمة العشرين التي تضمّ الدول الأقوى اقتصاديًا على مستوى العالم.