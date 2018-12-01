المكسيك تنقل المهاجرين إلى موقع إقامة أكبر قرب حدود أمريكا

بدأت السلطات المكسيكية في نقل مهاجرين من أمريكا الوسطى من استاد رياضي مكتظ بهم إلى أرض معارض في مدينة تيخوانا الحدودية، حيث ستتاح لهم مساحة أكبر أثناء انتظارهم العبور إلى الولايات المتحدة.



وينتمي المهاجرون إلى قافلة تضم أكثر من 6 آلاف شخص كانوا قد وصلوا إلى تيخوانا قبل حوالي أسبوعين.



وبعد أن قطعوا مسافة بلغت أكثر من 4500 كيلو متر من شمال هندوراس، يقيم المهاجرون في ملعب رياضي لا يسع سوى لنصف عددهم فقط، ما أجبر الكثيرين على النوم خارجه في الهواء الطلق.