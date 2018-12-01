بيومى فؤاد يخوض تجربة البطولة المطلقة بـ"خطوة عزيزة"

أعلن الفنان بيومي فؤاد عن تجربته الأولى بتقديم البطولة المطلقة بمسلسل "خطوة عزيزة"، مشيرًا إلى أنه يخوض به السباق في دراما رمضان المقبل، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال شهر فبراير المقبل.



وقال "بيومي" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، إن المسلسل من إنتاج وائل عبدالله، وإخراج عادل أديب، وتدور قصته في إطار لايت كوميدي واجتماعي،مشيرًا إلى انه اتفق أيضا على عمل فيلم سينمائي "شاومينج" والذي يناقش مشكلات تسريب الامتحانات من إخراج شادي أبوشادي، لافتًا إلى أنه حاول في الفترة الأخيرة تقليص أدواره السينمائية والدرامية للتركيز جيدًا.