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فن
السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:56 ص

بيومى فؤاد يخوض تجربة البطولة المطلقة بـ"خطوة عزيزة"

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
منار إبراهيم
dostor.org/2417378

أعلن الفنان بيومي فؤاد عن تجربته الأولى بتقديم البطولة المطلقة بمسلسل "خطوة عزيزة"، مشيرًا إلى أنه يخوض به السباق في دراما رمضان المقبل، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال شهر فبراير المقبل.

وقال "بيومي" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، إن المسلسل من إنتاج وائل عبدالله، وإخراج عادل أديب، وتدور قصته في إطار لايت كوميدي واجتماعي،مشيرًا إلى انه اتفق أيضا على عمل فيلم سينمائي "شاومينج" والذي يناقش مشكلات تسريب الامتحانات من إخراج شادي أبوشادي، لافتًا إلى أنه حاول في الفترة الأخيرة تقليص أدواره السينمائية والدرامية للتركيز جيدًا.

 

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