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السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:38 ص

جوارديولا: نسعى للحفاظ على مستوانا المرتفع خلال موسم الأعياد

جوارديولا: نسعى للحفاظ
جوارديولا: نسعى للحفاظ على مستوانا المرتفع خلال موسم الأعياد
وكالات
dostor.org/2417376

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يوم الجمعة، قبل مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، إن الحماس الهجومي لفريقه المتصدر لن يقل رغم العدد الكبير من المباريات التي سيخوضها خلال موسم الأعياد.

ويتصدر سيتي، الذي أحرز اللقب الموسم الماضي محطمًا أرقامًا قياسية في عدد الأهداف والنقاط، الترتيب برصيد 35 نقطة بعد 13 مباراة دون أي خسارة.

لكن في ذروة جدول مباريات ديسمبر المزدحم العام الماضي، توقفت مسيرة سيتي القياسية التي حقق خلالها 18 انتصارًا متتاليًا حين تعادل دون أهداف مع كريستال بالاس.

وقال المدرب الإسباني: عندما لا نستطيع الفوز بالمباريات فإن الناس سيقولون إننا لا نقدر على الحفاظ على مستوانا، لكننا في المستوى نفسه في آخر 15 شهرًا، لذلك لا يوجد أي سبب يدعو للتفكير في أننا لن نلعب بطريقتنا.

وأضاف: هذا لا يعني فوزًا أو خسارة، لكن طريقة تعاملنا مع المباريات، ولا أرى أي شيء يدل على أننا لن نحاول الحفاظ على ما وصلنا إليه.

وعن بورنموث، قال جوارديولا: إنه (فريق) يتميز بسرعة كبيرة في وجود (كالوم) ويلسون و(رايان) فريزر و(جونيور) ستانيسلاس و(ديفيد) بروكس، إنهم منظمون جدًا، وستكون مباراة صعبة.

وتلقى سيتي دفعة إثر أنباء اقتراب اكتمال شفاء المهاجم غابرييل جيسوس، وأوضح غوارديولا أنه يرغب في إشراك المهاجم البرازيلي لفترات طويلة خلال الأسابيع المقبلة.

لكن جوارديولا شعر بإحباط نتيجة تقارير تحدثت عن أن إبراهيم دياز (19 عامًا) قد يكون أحدث موهبة شابة تترك النادي يسير على خطى جادون سانتشو الذي يقدم أداءً رائعًا في بروسيا دورتموند منذ انتقاله إليه في العام الماضي.

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