مورينيو: فيلاينى ليس مارادونا لكنه يسجل أهدافًا

قال جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن مروان فيلايني ليس مارادونا لكنه يسجل أهدافا مهمة ويستحق الثناء وذلك في إشادة قوية بلاعب الوسط البلجيكي طويل القامة.



وصعد هدف فيلايني في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام يانغ بويز السويسري بالفريق الإنجليزي لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.



وقال مورينيو للصحفيين، قبل مواجهة ساوثهامبتون في الدوري، اليوم السبت: أعتقد الآن أن الجميع يمنحونه ما يستحق.



وأضاف: “الكل يعرف أن مروان ليس مارادونا، لكن الكل يعرف من هو مروان وما يمكن أن يقدمه.. هذا الموسم وأيضا في الموسم الماضي قدم ما يعجز المهاجمون عن تقديمه وهو تسجيل أهداف مهمة في لحظات مهمة”.



ويلعب فيلايني في يونايتد منذ عام 2013 حين ضمه مدربه السابق في إيفرتون ديفيد مويز في خطوة لم تلق استحسانا كبيرا من المشجعين.



لكن مورينيو شجع اللاعب واستغل طول قامته وأسلوبه المباشر في تحقيق تأثير ملموس عبر تكليفه بمجموعة من الأدوار المختلفة في الدفاع والهجوم.