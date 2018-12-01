النمسا تعتقل جنرالًا بالجيش للاشتباه فى تجسسه لحساب روسيا

اعتقلت السلطات في النمسا الجمعة ضابطا في الجيش برتبة كولونيل للاشتباه بتجسسه لحساب روسيا على مدى 26 عاما بعد أن ألغت محكمة قرارا يقضي بعدم ضرورة احتجازه على ذمة التحقيق.



وتمثل القضية حرجا للنمسا إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع روسيا. وتنفي موسكو أي ضلوع في القضية التي أعلن عنها هذا الشهر واكتشفت بعد إخبارية من بريطانيا.



وقال مكتب الادعاء في سالزبرج حيث يعيش الكولونيل المتقاعد حاليا في بيان لقد اعتقل بالفعل.



كانت محكمة في سالزبرج قد رفضت في بادئ الأمر دفوع المدعين بأنه يمثل خطرا مع احتمال سفره وقد يواصل ارتكاب جرائمه إذا لم يتم تمديد حبسه. وبعد الإفراج عنه استأنف المدعون القرار أمام محكمة أخرى أمرت اليوم باعتقاله.