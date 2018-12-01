مصادر: تدهور صحة المرشد الإيرانى على خامنئى

كشفت مصادر إيرانية، أمس الجمعة، عن أن صحة المرشد للثورة علي خامنئي قد تدهورت منذ يوم الأربعاء الماضي، عقب اجتماعه مع كوادر وقادة القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني.



ونقل موقع "آمد نيوز" الإيراني المعارض عن مصادر في مكتب المرشد خامنئي قوله إن "الوضع الصحي للأخير قد تدهور بشكل سريع منذ يوم الأربعاء الماضي ما دفع خامنئي إلى إلغاء جميع الاجتماعات التي كانت مقررة الخميس".



وأشارت المصادر إلى أن قوات الحرس الثوري والاستخبارات بدأت تنتشر في محيط مكتب ومنزل خامنئي الذي يقع في شارع الجمهورية شرق العاصمة طهران.