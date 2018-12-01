اليوم.. محاكمة 28 متهمًا بقضية "إعلام الإخوان"

تنظر، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ثاني جلسات محاكمة 28 متهمًا من بينهم 9 إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارىء" فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" إعلام الأخوان "



تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار وخالد الزناتي، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



ويحاكم في القضية كل من: "هانى عوض، ومحمد عبد الله محمد، وصالح رضا، وسعيد حشاد، وعادل عبد الرشيد، وأحمد عبد العزيز، ومجدى عماره، وطه الحلبى، ونعمان السيد".



كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنه خلال عامىّ 2017 - 2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة "المجلس المصرى للتغير" للتحريض ضد مؤسسات الدولة، وأمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة.

والمتهمون جميعًا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى، وبثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة "المجلس المصرى للتغير" عبر الـ"فيس بوك" وصفحتىّ "بكرة تسيبوا مصر - وشبكة أخبار ضد الانقلاب" وموقع اليوتيوب، وقناة "التقرير" الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية، أخبار ومقاطع وصور تحرض ضد مؤسسات الدولة، وتدعوا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، كما أذاعوا عمدًا فى الداخل والخارج أخبار كاذبة.