كارديف سيتي يفوز على وولفرهامبتون 2ـ1 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق كارديف سيتي على وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، على ملعب استاد كارديف سيتي، ضمن منافسات الجولة الــ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأحرز هدفي كارديف اللاعبان، ارون جونارسون في الدقيقة 65، وديفيد هويليت في الدقيقة 77، في حين أحرز هدف وولفر هامبتون مات دو هيرتي في الدقيقة 18 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد كارديف سيتي إلى 11 نقطة في المركز الخامس عشر، وتجمد رصيد وولفر هامبتون عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.