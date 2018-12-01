جروس: حزين للخسارة أمام الاتحاد.. وسنعود سريعًا للتركيز فى الدوري

أعرب السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة الأول نادي الزمالك، عن حزنه الشديد بعد الهزيمة بركلات الترجيح أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم والخروج من البطولة العربية للأندية (كأس زايد) من دور الـ 16.



وتأهل فريق الاتحاد إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بالفوز على الزمالك 4-3 بركلات الترجيح، خلال لقاء الإياب الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16، رغم انتهاء الوقت الاصلي بين الفريقين بفوز الاتحاد بهدف نظيف إلا أن لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.



وأضاف جروس أن الزمالك لم يكن يمتلك الإمكانات المميزة اليوم في الـ 35 مترا الأخيرة من الملعب وهو ما تسبب في عدم إحراز أهداف في الاتحاد، مشيرا إلى أن ركلات الجزاء ليست لها توقعات.. مقدما خالص اعتذاره للجمهور الكبير الذى زحف خلف الفريق اليوم في ملعب بتروسبورت.



وأوضح أن الاتحاد السكندري لم يشكل خطورة على مرمى الزمالك.. وأن حمدي النقاز وإبراهيم حسن ظهرا بشكل مميز كما أن اللاعبين لم يخطئوا ولم يتسبب لاعب في خسارة الفريق وخسر الزمالك كفريق كامل وليس لضعف مستوى أي لاعب في المباراة.



وألمح جروس إلى أن محمود علاء مدافع الفريق لا يضيع ركلات جزاء في معظم الأحيان.. بينما كان وقت نزول مصطفى فتحي طبيعي وفي التوقيت المناسب ولا يوجد تأخير وتقديم في التغييرات.



وختم المدير الفنى للزمالك بأن الفريق يجب أن يعود سريعا للتركيز في الدوري الممتاز ولقاء المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، مشددا على أنه سيقوم بالتحدث مع اللاعبين فيما حدث اليوم.



وفي نفس السياق، قرر الجهاز الفني خوض الفريق مرانه في الحادية عشرة والنصف صباح غدٍ السبت على ملعب النادي.