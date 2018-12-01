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مصر
السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:33 ص

خلال ساعات.. وصول جثمان المصرى المقتول داخل مزرعة بالسعودية

جثمان المصرى المقتول
جثمان المصرى المقتول داخل مزرعة بالسعودية
دعاء جابر
dostor.org/2417355

يصل إلى أرض الوطن، جثمان المواطن المصري البغدادي ناجح البغدادي عبد الرؤوف، وذلك في الساعة السادسة من صباح اليوم السبت على رحلة مصر للطيران رقم 650 القادمة من عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث يغادر الجثمان مطار الرياض في الساعة الرابعة من صباح اليوم.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرًا عاجلًا صباح أمس الجمعة، عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، أشار فيه ياسر غازي الملحق العمالي، إلى أن الجثمان يرافقه أحد أقربائه ويدعى "محمد.ف.أ.ع.أ"، والذي تسلم مبلغ 7500 ريال سعودي "أي ما يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبًا" تمثل راتبه عن شهر نوفمبر ومكافأة نهاية الخدمة من الكفيل، لحين إجراء المخالصة النهائية بمعرفة مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض.

وأوضح أن السفارة كانت ستتحمل تكاليف شحن الجثمان، لكن صاحب المزرعة "الكفيل" أصر على دفع قيمة تكلفة شحن الجثمان على مصر للطيران إلى القاهرة، والتي بلغت 8500 ريال، لافتًا إلى أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عامًا، وقتل أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلو مترًا، بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة.

وكلف الوزير، مدير المراسم بالعلاقات العامة بالوزارة أيمن عبد العال، بالتوجه لمطار القاهرة الدولي صباح اليوم السبت؛ لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتسليم جثمان المتوفي لذويه، وإبلاغهم خالص تعازي الوزير لأسرة المتوفي.

وأكد سعد الدين، أن وزير القوى العاملة بمجرد علمه بالحادث الأسبوع الماضي، أصدر تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل القتيل، حيث إنه قتل أثناء عمله بحراسته للمزارع التي يعمل بها فضلًا عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن.

وتابعت القنصلية المصرية بالرياض طوال الأسبوع الماضي مع المسئولين الأمنيين بمحافظة رماح للتعرف على ملابسات الحادث، والجهود الجارية من قبل السلطات للقبض علي الجناة، مؤكدة اهتمامها بسرعة التوصل إليهم وتقديمهم للعدالة.

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