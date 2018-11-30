سانت إيتيان" يحقق فوزا مثيرا على نانت في الدوري الفرنسي

حقق سانت إيتيان، فوزا مثيرا على نانت بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب جيوفروي جيشار، ضمن منافسات الجولة الــ 15 من بطولة الدوري الفرنسي "الدرجة الأولي".



وتقدم سانت إيتيان، عن طريق روبير بيريتش في الدقيقة 72، وعزز تقدمه في الدقيقة 84 عن طريق وهبي الخزري، وتمكن تيموث كولودزيكاك من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 90 من عمر المباراة.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سانت إيتيان ليصبح في جعبته 26 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد نانت عند 17 نقطة في المركز العاشر.