بالفيديو.. البرومو الرسمى لفيلم الأنيميشن "SPIDER MAN"

أفرجت الشركة المنتجة لفيلم الأنيميشن العالمي "SPIDER MAN"، البرومو الرسمي للجزء الجديد من العمل "SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE"، والمقرر طرحه يوم 14 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة.



ويدور الفليم حول مايلز موراليس الذى يجد نفسه في عالم غير عالمه، ومكان آخر في الكون المتعدد، وبمساعدة بيتر باركر سيصبح مايلز رجل سبايدر مان.



ويشارك في الدبلجة الصوتية كل من هيلي ستاينفيلد، نيكولاس كيج، جيك جونسون، ليف شرايبر، ليلي توملين، لونا لورين فيليز، كيميكو جلين، بريان تيري هنري.



