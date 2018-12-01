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السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:18 ص

الإحصاء: ارتفاع إيرادات الدولة لـ100 مليار جنيه فى أول شهرين من العام المالى

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
dostor.org/2417352

أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إيرادات الدولة إلى 100.6 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 2018-2019 مقابل 74.3 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة تخطت 26 مليار جنيه خلال عام.

وأرجع الإحصاء، السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإيرادات يعود إلى إيرادات الضرائب إلى 83.9 مليار جنيه خلال الفترة بين شهري يوليو وأغسطس من العام 2018-2019 مقابل 55.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2017-2018.

وأوضح أن الضرائب على السلع والخدمات سجلت أعلى إيرادات بقيمة 45.8 مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2018-2019 مقابل 32.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليها، يليها الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية والتي ارتفعت من 13.2 مليار جنيه إلى 22.3 مليار جنيه، والضرائب على الممتلكات من 6 مليار إلى 10.5 مليار جنيه، والضرائب على التجارة الدولية من 4.6 مليار إلى 5.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

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