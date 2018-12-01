التنظيم والإدارة: صرف المقابل النقدى لإجازات العام الحالى فى 2023

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في منشور صادر عنه، أن صرف المقابل النقدي لإجازات العام المالي الحالي 2018-2019 يستحق بعد مضي ثلاث سنوات بعد هذا العام أي ما يرحل له من إجازات عن هذا العام يستحق المقابل النقدي عنه في عام 2022-2023 وعلى أساس الأجر الوظيفي لعام 2018-2019.



وأوضح أن الإجازات المراد ترحيلها لا تتعدى بأي حال من الأحوال ثلث الإجازات المستحقة للموظف عن العام أي من يستحق "52" يومًا في العام يرحل له منها "17" يومًا، ومن يستحق "37" يومًا في العام يرحل له منها "12" يومًا، ومن يستحق "28" يومًا في العام يرحل له "9" أيام فقط، وإذا كان قد حصل على إجازات من المستحقه له خلال العام وكان الباقي أقل من الثلث يرحل الباقي.

