"التنظيم والإدارة" يعلن موعد صرف أول دفعة من بدل الإجازات للموظفين

كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أنه سيتم صرف أول دفعة من المقابل النقدي عن رصيد إجازات موظفي الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، بداية من العام المالي 20202021 بحد أقصى 17 يومًا عن السنة بأكملها.



وأضاف المصدر في تصريح لـ"الدستور"، أن صرف رصيد الإجازات المتكون بعد إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية منتصف عام 2017، لن يتم إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.



وأوضح أنه لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقه بعد العمل بقانون الخدمة المدنية من سنة لأخرى؛ إلا بتوافر ثلاث شروط، هي: أن يتقدم الموظف بطلب الحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وأن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.



وشدد على أن رفض طلب الإجازة يجب أن يكون من المسئول رقم واحد فقط وهو المفوض من السلطة المختصة في الجهة وعلى مستوى نطاق المحافظة كل في جهته "السكرتير العام – مديري مديريات الخدمات – رئيس المدينة"، لافتًا إلى أن هذا الموضوع متعلق بالمال العام.