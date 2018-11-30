ضابط يطلق الرصاص على سائق بالمقطم دفاعا عن نفسه.. (فيديو)

حصلت "الدستور"، على فيديو خاص بواقعة إطلاق ضابط شرطة بمباحث الأموال العامة على سائق بسبب خلاف حول ركن السيارة بمنطقة المقطم.



وقال شهود عيان، إن مشادة كلامية نشبت بين ضابط وسائق حول ركن السيارة وتدخل الأهالي لفض الخلاف وانتهى ودخل الضابط لمنزله، وعقب ذلك حضر السائق إلى منزل الضابط وبرفقته عدد من البلطجية بينهم اثنين مسجلين خطر، وحاولوا اقتحام مسكنه إلا أنه أطلق خمس طلقات تحذيرية لإبعادهم ومنعهم من دخول منزله وبداخله أسرته، فحدث تشابك بالأيدي وحاول البلطجية سرقة سلاح الضابط برغم علمهم بوظيفته، وعندما هجموا عليه أصابت إحدى الطلقات جسد السائق فتوفى ولقي مصرعه في الحال.



أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح جريمة القتل التي شهدها حي المقطم بعد أن قام ضابط شرطة بقتل سائق بالرصاص لتجمهر بلطجية عليه وتعديهم عليه بالضرب بأسلحة بيضاء.



وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة للوقوف على ملابسات حدوثها، وكذلك الطرف المتسبب فيها، وكذلك تقوم النيابة بمناظرة جثمان المجنى عليه قبل إرساله لمشرحة زينهم لتشريحه، لمعرفة أسباب الوفاة.



وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة بين مقدم بمباحث الأموال العامة وسائق للخلاف على ركنة سيارة، على إثرها استعان السائق بمجموعة من البلطجية حاملين الشوم والأسلحة البيضاء وتعدوا على الضابط بالضرب مما اضطره لإخراجه سلاحه الميرى وأطلق الرصاص فى الهواء لتخويفهم إلا أنهم انهالوا عليه بالضرب بالشوم والسب والقذف.



وبسبب تكتل البلطجية عليه خرجت طلقة استقرت في جسد السائق ليسقط قتيلا قبل وصوله إلى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وتمكنوا من اصطحاب الضابط و٣ أشخاص من الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة إلى ديوان القسم.



فيما انتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة وتمثيل الحادث وسط حراسة أمنية مشددة.