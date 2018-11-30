مؤتمر فى أثينا يناقش أوضاع التعليم لأبناء المهاجرين

نظمت الجمعية اليونانية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش إيبرت - ستيفتونغ الالمانية الدولية، مؤتمرا فى العاصمة اليونانية أثينا حول الأوضاع التعليمية لأبناء الجيل الثانى من المهاجرين وأبناء اللاجئين تحت شعارمن مدرسة الخوف والتحيز إلى مدرسة التكامل "اللاجئون والمجتمعات المحلية: التحديات والممارسات الجيدة في اليونان وألمانيا".



حضر المؤتمر أولريك ستورك مدير مؤسسة فريدريش إيبرت - ستيفتونج، إليفتريوس بابايناكيس نائب عمدة أثينا المهاجرين واللاجئين، محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصرية، الكسندرا اندروسو أستاذ مساعد في جامعة أثينا، كاترينا ستروتينسكي أستاذ، مدرسة "فريتز - كارسن - شول"، برلين.



وقد ناقش المؤتمر أوضاع التعليم لأطفال المهاجرين واللاجئين فى المدارس اليونانية والألمانية والذين ينتمون إلى ثقافات متعددة، حيث أوصى المؤتمر بأهمية تعليم اللغة للجيل الثانى وأبناء اللاجئين لتمكينهم فى المجتعات المحلية التى يعيشون فيها.



وقد أشار المؤتمر إلى أن أهم العقبات التى تواجه ذلك خاصة بالنسبة للاجئين هو عدم معرفتههم إذا كان لجوئهم سيقبل أم لا.