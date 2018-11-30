قرار هام من البنك المركزي بشأن تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج



أعلن البنك المركزي في بيان بتاريخ الأربعاء 28 نوفمبر، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل الرابع من ديسمبر المقبل وذلك بالنسبة للاستثمارات الأجانب الجديدة فقط.

وأضاف المركزي أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك "من بعد هذا التاريخ.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قرار إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب مخطط له منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016.

وأضاف: "بعد وصول كان الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لأرقام قياسية قمنا بإلغاء الآلية حتى تتوجه أموال صناديق الاستثمار إلى السوق مباشرة.

#عن ماذا يتحدث القرار؟

يتحدث عن المعاملة التى يتلقاها أي مستثمر اجنبي يتعامل فى مصرفي استثمارات محافظ الأوراق المالية الحكومية أو في البورصة.



# سابقا ماذا كان يحدث؟

كان البنك المركزي ينظم حركة تلك الأموال دخوال وخروجا لتشجيع المستثمرين وخاصة المتحفظين منهم الذين كان لديهم تخوف من وفرة السيولة من النقد الأجنبي في السوق المصري.



#الآن ماذا سيحدث؟

بعد نجاح تحرير سعر الصرف، ووصول سوق الدولار الي مرحلة من الاستقرار والتعافي والاستدامة، رأي البنك المركزي أنه لا حاجة إلى تلك الآلية.

لذلك بدءا من 4 ديسمبر القادم اي مستثمر اجنبي جديد يدخل السوق يتعين عليه الدخول او الخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك )الإلنتربنك( لكن اي مستثمر دخل السوق وفقا للآلية السابقة، فله الحق في تحويل أمواله في أي وقت من خالل تلك الآلية وبذات الشروط.

#ما هي دلالات القرار؟

أهم وأبرز دلالة: ثقة كبيرة لدي البنك المركزي بأن سوق الصرف الأجنبي المصري اصبح قوي وصلب وان عجز الحساب الجاري وميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي الأجنبي قد شهدوا تحسنا ملحوظاً



#بالأرقام..ماهى الدلالة على ذلك؟ .

1- اجمالي التدفقات الدولارية في عامين حتي الآن منذ تحرير سعر الصرف وصل الى 111 مليار دوالر.

2- وصل عجز الحساب الجاري للناتج المحلي إلى % 4.2 في العام المالي 2017/2018 بدلا من % 9.5 في العام المالي قبل تحرير سعر الصرف.



3- ميزان المدفوعات: حقق فائض 8.12 مليار دولار مقارنة بعجز 8.2 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف.

4- وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي 44 مليار دولار بدلا من 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف.



#ما هي فوائد هذا القرار؟.

1- تعميق سوق النقد الأجنبي داخل البنوك( الالنتربنك.).

2- زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في قوة القطاع المصرفي وتوفر النقد الأجنبي.