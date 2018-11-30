بوتين وماكرون يبحثان الأزمتين الأوكرانية والسورية

عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا ثنائيا على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين اليوم الجمعة، حيث ركز الزعيمان على الوضع في أوكرانيا وسوريا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الرئيس الفرنسي أعرب عن سعادته لإتاحة الفرصة له للتحدث مع نظيره الروسي حول العديد من المشاكل التي يريد مناقشتها.

وقال ماكرون: "الحديث تناول الوضع في سوريا وأوكرانيا، خاصة في ضوء تطورات الأيام الأخيرة".

من جانبه، تحدث الرئيس الروسي عن العلاقات الثنائية، لافتا إلى أن حجم التجارة الثنائية ارتفع فى العام الماضى بنسبة 5ر16 %، متوقعا السير على نفس النهج التصاعدي هذا العام أيضا.