القاهرة : السبت 01 ديسمبر 2018
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اقتصاد
السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:54 ص

أسعار الخضار اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

أسعار الخضار
أسعار الخضار
دعاء أبو العزم
dostor.org/2417328

تراجع سعر الطماطم 2.5 جنيه، اليوم السبت، لتسجل من 2.75 إلى 4.25 جنيه، ووصل سعر البطاطس من 5 -7 جنيهات، وبلغ سعر البصل من 3 إلى 5 جنيهات، بحسب أسعار سوق العبور.

وسجل الخيار الصوب من 3.5 - 5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيهات، سعر والفاصوليا الخضراء لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات، وبلغ سعر البامية 15 جنيهًا، والملوخية جنيهان.

وبلغ كيلو البسلة من 8-12 جنيهًا، سعر السبانخ ليصل من 5 إلى 8 جنيهات، والقلقاس بلغ من 2 إلى 4.5 جنيه، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان الرومى بلغ سعره من 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى بلدى من 3 إلى 4.5 جنيه، والفلفل الرومى الصوب بلغ سعر الكيلو من 5 إلى 7 جنيهات.

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