تفاصيل أزمة ياسمين رئيس مع فندق إقامة "القاهرة السينمائي"

انتهت أمس فعاليات ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل عدد ضخم من النجوم المصريين والعرب والأجانب، وتم توزيع جوائز الدورة الـ40 على الفائزين خلال حفل الختام.



وبعد انتهاء الحفل ذهب عدد كبير من الفنانين لفندق إقامة المهرجان، وهو أحد أكبر وأشهر الفنادق المطلة على النيل - حيث يقيم ضيوف المهرجان - ومن بينهم الفنانة ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري.



وأثناء مغادرتهم الفندق وقفت "رئيس" وزوجها يتحدثان مع موظفين الاستقبال في بهو الفندق، وتحدثت معهم عن سوء المعاملة بالفندق، إلا أن موظف الاستقبال رد بشكل اعتبرته "سخيف"، فانفعلت عليه ياسمين رئيس بصوت مرتفع: "يا بيه الفندق بتاعكم مليان حشرات"، ليتدخل زوجها هادي الباجوري، ويطالبها بالهدوء، وتحدث مع أحد المسؤلين بالفندق ثم غادر الثنائي.