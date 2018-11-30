روسيا: الناتو يحشد قواته وأسلحته الثقيلة على حدودنا تحت ستار التدريبات

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن حلف الناتو يقوم بذريعة التدريبات، بحشد قوات مسلحة ومعدات عسكرية قرب الحدود مع روسيا.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم عن نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين قوله: إن دول الناتو تتسلح، وتقوم تحت غطاء التدريبات بتركيز قواتها، وتنشر معدات عسكرية ثقيلة مضادة للدبابات في دول البلطيق وبولندا وغيرها من البلدان.



ولفت فومين إلى أنه "ضحينا بأكثر من 600 ألف شخص من أجل بولندا، والآن هذه البلاد مستعدة لفتح 3 مراكز قيادة بالإضافة إلى قاعدة في أراضيها".



يذكر أن الرئيس البولندي، أنجي دودا، دعا إلى نشر الولايات المتحدة مزيد من العسكريين الأمريكيين في بلاده، معتبرا أن هذا الأمر يخدم مصالح كل من وارسو وواشنطن.



وأكدت روسيا مرارا في وقت سابق، بما في ذلك على لسان وزيري دفاعها، سيرجي شويجو، خارجيتها، سيرجي لافروف، أن التحركات العسكرية لحلف شمال الأطلسي قرب حدودها تمثل تهديدا بالنسبة إلى الأمن الروسي.