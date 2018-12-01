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اقتصاد
السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:14 ص

أسعار المعادن اليوم.. "النحاس" بـ5843 دولارًا للطن

أسعار المعادن
أسعار المعادن
هويدا سعيد
dostor.org/2417313

قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك تباينا في أسعار المعادن، اليوم السبت.

وأوضح أن سعر الزنك سجل 2663 دولارًا للطن، بينما سجّل الألومنيوم 1995.50 دولار للطن، فى حين ارتفع سعر النحاس وسجّل 5843 دولارًا للطن، وبلغ سعر معدن القصدير 18725 دولارًا للطن.

كما سجّل سعر الرصاص حوالي 1992 دولارًا للطن، وسجل سعر البليت حوالي 525 دولارًا للطن، في حين بلغ سعر البلاديوم 894.75 دولار للطن، بينما سجلت كورات الحديد 62 دولارًا للطن، وسجلت الخردة 345 دولارًا للطن.

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