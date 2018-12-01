السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:17 ص
338.10 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2417312
تراجعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 338.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارًا للطن.
تراجعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 338.10 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارًا للطن.
يجلس على باب غرفته، منهمكًا في تحضير كوب الشاي. يتكأ بيده على باب خشبي عتيق، مرصع بالصور الملونة، يتطلع إليها بين آن وآخر، يظل قابعًا داخل غرفته بعد انتهاء عمله، يتصفح المجلات ويتأمل صورها، يقص منها ...