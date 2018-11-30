«الإسكندرية للطيران»: انضمام «بوينج 777» جديدة لأسطول الشركة فى مايو 2019

كشف اللواء طيار أحمد الحفناوى، مدير عام شركة «الإسكندرية للطيران»، عن زيادة الأعداد الركابية والرحلات الجوية القادمة من مختلف دول العالم إلى مصر، مرجعًا ذلك إلى حالة الاستقرار الأمنى التى تعيشها البلاد حاليًا.

وقال «الحفناوى»، فى حواره لـ«الدستور»، إن السوق المصرية أصبحت جاذبة للمستثمرين أكثر من أى وقت مضى نظرًا للطقس المعتدل طوال العام، مؤكدًا أن الكثير من رجال الأعمال لديهم الرغبة فى إنشاء شركات طيران خاصة، وهو ما يصب فى مصلحة الراكب، ويمكنه من اختيار أوفر بديل له.

■ بداية.. هل هناك تحسن فى الحركة الركابية بالمطارات خلال الفترة الراهنة؟

- أصبحت لدينا كثافة ركابية وجوية هائلة، بفضل توجيهات وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكبار المسئولين بالدولة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، ووزيرا الطيران والسياحة. وأسهمت الجهود المبذولة من القيادة السياسية فى عودة الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة عقب انقطاع استغرق أكثر من ٢٥ شهرًا متتاليًا، كما أسهمت فى فرض حالة الاستقرار الأمنى والاقتصادى والعمل على عودة الحركة السياحية والركابية من مختلف دول العالم.

■ ما أهم المشكلات التى تواجه الطيران الخاص فى مصر؟

- ليست لدينا مشكلات كبيرة، فسلطة الطيران المدنى بقيادة الطيار سامح الحفنى، تمكنت من إزالة كل العوائق والمشكلات التى ربما تواجه شركات الطيران الخاصة، لكن توجد مشكلة بسيطة عند الاستعانة بعنصر بشرى أجنبى، وهى استغراق إجراءات تصاريح العمل الخاصة فترة زمنية طويلة، لكننا نقدر الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.

■ كم يبلغ أسطول الشركة حاليًا؟.. وهل سيتم شراء طائرات أخرى خلال المرحلة المقبلة؟

- تمتلك «الإسكندرية» للطيران طائرتين إحداهما «بوينج ٧٣٧- ٥٠٠»، وتتسع لـ١٢١ راكبًا، واشترينا طائرة من طراز «بوينج ٧٧٧»، ونحن أول شركة طيران خاصة فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط التى تمتك طائرة من ذلك النوع، وتتسع لنحو ٣٦١ راكبًا، وفى منتصف مايو ٢٠١٩ سنشترى طائرة ثالثة من طراز «بوينج ٧٧٧».

■ وماذا عن النقاط الجوية التى تصل لها طائرات الشركة؟

- الشركة لا تعمل فى خطوط جوية منتظمة، ومن المقرر تسيير رحلات جوية من شرم الشيخ إلى مطار العقبة، وبالنسبة لـ«بوينج ٧٧٧» فهى حاليًا مؤجّرة لإحدى شركات الطيران الخاصة الأجنبية.

■ هل سنرى طائرات الشركة بمطار سفنكس الدولى عقب تشغيله رسميًا؟

- أتمنى ذلك نظرًا لموقعه الجغرافى المتميز، وننتظر شروط التشغيل، ونرى ما إذا كانت تتطابق مع شروط التشغيل بمطارات القاهرة وبرج العرب أم لا.

■ ماذا تحتاج شركات الطيران الخاصة للمنافسة؟

- لا يمكن منافسة أى شركة وطنية، باعتبارها أحد عناصر الأمن القومى، وتلعب دورًا استراتيجيًا وقوميًا هامًا فى بعض الفترات. وأريد الإشارة إلى أن رأسمال الشركة «مصرى أردنى»، ولا توجد شراكة مع أى شركة أخرى سواء مصرية أو أجنبية.

■ لكن سوق النقل الجوى المصرى بحاجة دائمًا للشركات الخاصة.. أليس كذلك؟

- نعم، نظرًا لارتفاع الأعداد الركابية القادمة من مختلف دول العالم إلى المطارات الرئيسية والمقاصد السياحية خلال الآونة الأخيرة، وحاليًا يوجد العديد من المستثمرين، الذين يريدون تدشين وفتح شركات طيران خاصة نظرًا للاستقرار الذى تمر به مصر حاليًا.

■ هل تشارك الشركة فى مواسم الحج والعمرة؟

- شاركنا فى موسم الحج الماضى بـ«الطائرة ٧٧٧».

■ وماذا عن ارتفاع أسعار الدولار والوقود خلال الفترة الماضية؟

- تأثرت جميع شركات الطيران الخاصة بهذا الارتفاع، وللأسف الآن ندفع قيمة الوقود بالعملة الأجنبية رغم أننا شركة مصرية، ولا بد أن يكون التعامل معنا بالعملة المحلية.

■ هل توجد منافسة بين شركات الطيران الخاص وبعضها؟

- المنافسة شرسة بين شركات الطيران الخاصة، ويصب ذلك فى مصلحة الراكب لاختيار الأفضل والأوفر.

