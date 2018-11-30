بـ"أغلبية ساحقة".. تفاصيل 5 قرارات اعتمدتها الأمم المتحدة لصالح فلسطين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ قليل، 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، بأغلبية ساحقة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



ونصت القرارات على التالي:



01. القدس: قرار خاص يتعلق بالمدينة المحتلة، إذ طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة والحفاظ على وضعها الحالي ورفض كل ما حدث خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نقل أمريكا سفارتها إليها.



02. قرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية.



03. وجود لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي الذي يتعلق بتدريب فلسطينيين في الأمم المتحدة على التغطية الإعلامية وتغطية فعاليات.



04. استمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة.



05. استمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.