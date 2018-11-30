أولى جلسات محاكمة «مدرس التنمر» الأحد.. وأسرة بسملة: تنازلنا عن البلاغ

تنعقد أولى جلسات محاكمة سامى دياب، مدرس اللغة العربية بمدرسة «الشهيد محمد جمال صابر» فى دمياط، المتهم بـ«التنمر» على الطالبة بسملة على عبدالحميد داخل الفصل الدراسى، الأحد، فى ظل ترجيحات بالإفراج عنه عقب التوصل لصلح ودى بين الطرفين، وتنازل أهل الطالبة.

وقال على عبدالحميد، والد الطالبة، إنه لا يرضى بحبس المدرس رغم خطئه فى حق نجلته، مضيفًا: «لا داعى لحبسه، خاصة مع كبر سنه، ويكفى عقابه إداريًا بالنقل، وتوقيع الجزاءات التأديبية عليه».

وذكرت والدة الطالبة: «تم استدعاؤنا لأخذ أقوالنا فى النيابة، وأدلينا بما حدث، وبناء عليه تقرر حبس المعلم، لكننا تنازلنا بعد ذلك للحفاظ عليه كمدرس، فنحن لا نريد سوى حق ابنتنا».

وذكرت «بسملة» أن المدرس أهانها، وأنها كانت تتمنى لو اعتذر لها داخل الفصل بعد حدوث الواقعة لأنها حدثت أمام زملائها وتسببت فى إصابتها بحالة نفسية سيئة، خاصة أنه اعتاد ممارسة مثل هذه الأفعال مرارًا.

وأضافت: «أنا بكيت داخل الفصل حين تنمر على ذات مرة، وتصالحنا فى المدرسة، لكنه عاود الإساءة لى مرة أخرى، ولم أكن أقصد أن يتعرض للحبس، أنا أريد أن ينال جزاءه فقط، أو يتم نقله لمدرسة أخرى، كى لا أتعامل معه مرة ثانية، حتى لا أتذكر تلك المعاناة والمعاملة السيئة التى تعرضت لها».

وتبين من أوراق القضية أن المجلس القومى للأمومة والطفولة، هو من قدم البلاغ ضد المعلم سامى دياب، بتهمة العنصرية والتنمر ضد طالبة، وليس أهل «بسملة».

من جهته، قال سامى دياب، المدرس المتهم، إنه لم يتعرض لموقف مشابه منذ بداية عمله فى مهنة التدريس منذ نحو ٣٤ عامًا، كاشفًا عن تفاصيل الحادث: «فى حصة النحو أعطيت مثالًا عفويًا، وضربت أمثلة بعدة جمل، مثل: شهد تلميذة مجتهدة، وآية تلميذة كسولة، وبسملة تلميذة سوداء»، مضيفًا: «لم أكن أقصد الإهانة، أنا بشرتى سمراء أيضًا مثل بشرة بسملة، واعتذرت لها ولوالديها واعتذرت كذلك على الهواء مباشرة».

