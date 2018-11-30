كيف استعدت المحافظات لانطلاق «100 مليون صحة 2»؟

تنطلق فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية «١٠٠ مليون صحة» للكشف عن وعلاج فيروس «سى» والأمراض غير السارية، صباح السبت، فى ١١ محافظة، وذلك بعدما شهدت المرحلة الأولى تحقيق نجاح كبير ومشاركة ملايين المواطنين.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية أبرز الاستعدادات النهائية فى محافظات المرحلة الثانية التى تضم: القاهرة وسوهاج وكفر الشيخ والمنوفية وأسوان والإسماعيلية وشمال سيناء والبحر الأحمر والسويس وبنى سويف والأقصر.



القاهرة.. تجهيز المراكز.. وحدات فى «المواقف» للوافدين.. و76 سيارة من «التضامن»

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الانتهاء من تجهيز المراكز وتحديد القوى البشرية وتدريبها.

واستعدت المحافظة للحملة الرسمية بإطلاق تجريبى فى ٢٠ نوفمبر، بمشاركة عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية.

وأكد «عبدالعال» استهداف الحملة المسح الشامل للفئة العمرية أكبر من ١٨ سنة، بجانب توقيع الكشف على أمراض غير معدية، مثل السكر والضغط والسمنة، وفقا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان.

وطالب المحافظ بتقديم الدعم الكامل للحملة، وتذليل كل العقبات أمامها، مشددًا على مواعيد إجراء الفحوص التى ستبدأ من الساعة ٩ صباحًا وحتى الـ٩ مساء.

بدوره، قال العميد محسن صلاح، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، إن الإطلاق التجريبى للحملة جاء بغرض التعرف المبكر على سير الحملة وسبل إنجاحها. وأشار إلى أن المحافظة نسقت مع اللواء منيب العزب، مدير مواقف الأقاليم بالقاهرة، لتشمل الحملة الوافدين بوحدات تتولى المسح فى هذه المواقف. وأكد إبراهيم صابر، نائب المنطقة الشرقية، أهمية الحراك المجتمعى لإنجاح الحملة، لافتًا إلى تضافر الجهود مع هيئات المجتمع المدنى للوصول لأعلى درجات النجاح، مشيدًا بدور نواب البرلمان وأساتذة الجامعات لدعم الحملة إعلاميًا وتوعويًا بين المواطنين.

وكشف محمد السيد، وكيل مديرية التضامن بالعاصمة، عن المشاركة بسيارتين فى كل الأحياء البالغ عددها ٣٨ حيًّا، مشيرًا إلى تنسيق «تضامن القاهرة» مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية، كى تؤتى الحملة ثمارها.



السويس.. «الصحة»: الكشف والعلاج مجانًا وندوات توعية بأهمية المشاركة

قال الدكتور لبيب محمد كمال، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، إنه سيجرى فحص مواطنى المحافظة بجميع المراكز والوحدات الصحية فى الأحياء الخمسة، بجانب مستشفيات «السويس العام، والصدر، والحميات»، مشيرًا إلى إجراء الفحوصات بالمجان دون تحمل أى مصاريف أو رسوم، وكذلك عملية صرف الدواء بمركز الفيروسات الكبدية بمستشفى الحميات.

وكشف عن أن الحملة تستهدف إجراء المسح على ٤٣٦ ألف مواطن، لافتًا إلى إجراء تجربة فى وحدات الفحص بالمحافظة، الخميس الماضى، استعدادا لانطلاق المبادرة، وللتأكد من عمل الوحدات وإزالة أى معوقات، مختتمًا: «المديرية تنظم ندوات توعية بين المواطنين، لحثهم على الإقبال وتلقى العلاج عند اكتشاف الإصابة».



أسوان.. 115 موقعًا و136 طاقمًا ثابتًا ومتحركًا لفحص 980 ألف نسمة

انتهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان من وضع لمساتها النهائية على تجهيزاتها لاستقبال المرحلة الثانية من الحملة، وتضمن ذلك إعداد وتجهيز الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التى تغطى جميع أنحاء المحافظة، ويصل عددها إلى نحو ١١٥ موقعًا ونقطة، ومن المنتظر أن يكون العمل بها على فترتين صباحية ومسائية، طوال أيام الحملة، وذلك للكشف على أكثر من ٩٨٠ ألف مواطن.

فى السياق ذاته، انتهى القائمون على الحملة بالمحافظة من تجهيز ١٠٢ فرقة طبية ثابتة موزعة على عدد من الوحدات ومراكز الشباب، و٣٤ فرقة متحركة، ويبلغ عدد المستشفيات التى تدخل ضمن نطاق الحملة ١٣.





بنى سويف.. خطة لمسح مليون و764 ألف مواطن

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، انتهاء المديرية من جميع الاستعدادات لانطلاق حملة «١٠٠ مليون صحة»، وعلى رأسها تجهيز ١٩٤ نقطة تمركز بجميع أنحاء مراكز المحافظة السبعة، وذلك بهدف فحص مليون و٧٦٤ ألف مواطن، فوق سن ١٨ عامًا.

وقال «حميدة»، إن المديرية دربت ٥٣٤ فريقًا قبل انطلاق الحملة، موضحًا أن الفريق يضم طبيبًا وممرضًا ومدخل بيانات، مزودين بكل المستلزمات من أجهزة الكمبيوتر وأدوات الكشف.



المنوفية.. الاستعانة بالمساجد والكنائس فى توجيه المواطنين نحو المستشفيات

استكملت محافظة المنوفية استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من حملة «١٠٠ مليون صحة»، وقررت الاستعانة بدور العبادة من مساجد وكنائس لتوجيه المواطنين نحو المستشفيات والوحدات الصحية المشاركة فى الحملة. وقال الدكتور ممدوح عبدالحليم، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمنوفية منسق المبادرة فى المحافظة، إن الحملة تستهدف ما يقرب من ٢.٥ مليون مواطن فى جميع مراكز وقرى المحافظة. وأشار إلى أن المحافظة اتخذت جميع الاستعدادات بجميع المراكز والقرى من أجل تغطية الأعداد المستهدفة وإنجاح المبادرة التى تهدف لتحقيق أعلى معدلات الحفاظ على حياة المواطنين والقضاء على الأمراض المختلفة. وكشف عن أنه سيشارك فى الحملة نحو ٢٣٣ وحدة، سيعمل بها ٧٧٦ فريق عمل موزعون على الفترتين الصباحية والمسائية، موضحًا أن «عدد الوحدات المشاركة بمركز شبين الكوم يصل إلى ٢٨ وحدة، ستعمل بها ١٣٢ فرقة إشراف، فيما تشارك نحو ٢٧ وحدة فى مركز منوف بإجمالى ١٠٠ فرقة، أما مركز قويسنا فسيشارك بعدد وحدات يبلغ ٣١ وحدة، بإجمالى ٩١ فرقة». وأضاف أن عدد الوحدات المشاركة فى مركز تلا سيبلغ ٢٣ وحدة، بإجمالى ٧١ فرقة إشراف، وستعمل فى بركة السبع نحو ١٧ وحدة و٥٧ فرقة، أما مركز الشهداء فتشارك به نحو ٢١ وحدة بإجمالى ٦٠ فرقة إشراف».



سوهاج..900 فريق فى 354 وحدة ومستشفى ومركز شباب

تستهدف حملة «١٠٠ مليون صحة» بمحافظة سوهاج فحص ٣ ملايين مواطن من أبناء المحافظة الذين تزيد أعمارهم على ١٨ عامًا، وفق الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الإقليم.

وقال «الأنصارى» إن «سوهاج مستعدة تمامًا لبدء الحملة، وانتهينا من تجهيز ٣٥٤ مقرًا مقسمة على وحدات الرعاية الأساسية والإدارات الصحية وعدد من المستشفيات الحكومية والعيادات المتنقلة ومراكز الشباب والمدن الجامعية». وأضاف محافظ سوهاج أنه «من المقرر أن يشارك ٩٠٠ فريق طبى متنقلة فى فترات صباحية من ٩ صباحًا إلى ٣ مساء، ومسائية من ٣ مساء إلى ٩ مساء.



البحر الأحمر.. توفير الأجهزة اللازمة.. ومشاركة دور العبادة والفنادق والمصالح الحكومية

تشارك ٩٠ فرقة طبية لإجراء المسح الشامل على أهالى البحر الأحمر بمدن المحافظة السبع، موزعة على ٢٤ تمركزًا بالوحدات الصحية والمستشفيات والسيارات المتنقلة بمختلف مدن المحافظة.

وقال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية قسمت الفرق إلى جزءين، الأول ٦٦ فرقة فى الفترة الصباحية، و٢٤ فى الفترة المسائية.

وأشار «مرعى» إلى أن كل فريق يتكون من طبيب وممرض ومدخل بيانات، مع وجود فريق إشراف كامل داخل كل إدارة صحية بمدن المحافظة، برئاسة وكيل وزارة الصحة، الذى يشرف على الحملة بالكامل. وذكر أن وزارة الصحة دربت كل الفرق المشاركة فى الحملة، بعد توفير كل المتطلبات من الأجهزة الطبية اللازمة وسيارات، مؤكدًا أن المسح سيشمل كل أرجاء المحافظة وليس التمركزات فقط، كما أنها ستمتد إلى دور العبادة ومراكز الشباب والفنادق السياحية والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى فرق متحركة للتجمعات النائية.

وكشف عن أن الفرق الطبية ستتمركز فى كل من مدينة الغردقة، وذلك فى كل من: مستشفى الغردقة العام، رعاية الطفل، المركز الحضرى، وحدة الأحياء، وحدة الميناء، مستشفى الحميات، مستشفى النيل، مستشفى البحر الأحمر، المستشفى العسكرى، مستشفى الجونة، العيادة الشاملة للتأمين الصحى، ومبنى الشهر العقارى.

كما تم تحديد موقعين بمدينة رأس غارب للفحص، وهما وحدة الأمل الصحية، ورعاية الطفولة والأمومة، وفى سفاجا يمكن للأهالى الذهاب إلى وحدة سفاجا الصحية، ووحدة أم الحويطات، ورعاية الطفل، ومستشفى سفاجا لتقديم الخدمة وتوقيع الكشف عليهم. أما فى مدينة القصير، فحددت المديرية: وحدة الأمل الصحية، وحدة الحمراوين، رعاية الطفل، بجانب مركز صحة الأسرة لإجراء التحاليل بمدينة مرسى علم. وفى حلايب وشلاتين تم تحديد مستشفى الشلاتين، ووحدة أبورماد.



كفر الشيخ.. توصيل التليفون والإنترنت لـ268 منشأة طبية

أنهت محافظة كفر الشيخ استعداداتها لاستقبال حملة «١٠٠ مليون صحة»، التى تستهدف نحو ٢ مليون و١٤١ ألف مواطن من أبناء المحافظة، وأعلن فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الحملة سيشارك بها نحو ٦٤٢ فريقًا طبيًا يتكون من أطباء وممرضين ومدخلى بيانات.

وقال «جودة» إن «المحافظة زادت من عدد النقاط الطبية المشاركة لتصبح ٢١٥ بدلا من ١٦٢ نقطة فقط، وسيبدأ العمل فى النقاط الموزعة بعموم المراكز والمدن والقرى الرئيسية من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً، لمدة ١٢ ساعة متواصلة، على أن نستكمل العمل بعد انتهاء المسح الشامل فى توابع القرى».

وكشف عن الانتهاء مؤخرًا من توصيل خدمات الإنترنت إلى ٢١٩ منشأة تابعة للرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، بجانب استكمال توصيل خدمة التليفونات الأرضية إلى ٤٩ منشأة أخرى، لزيادة التنسيق مع الجهات المعنية أثناء تنفيذ الحملة.



الإسماعيلية.. العمل«ورديتان».. والتسجيل «أون لاين»

أعلن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، مشاركة ١١٦ تمركزًا طبيًا، منها ٦٠ وحدة صحية ومركزًا صحيًا و١٤ مستشفى و٣٢ مركز شباب ورياضة، إضافة إلى فرق «الموبايل تيم» فى الحملة.

وأضاف «السقعان» أن هناك ٣١٥ فريقا طبيًا، قوام كل منها ٣ أفراد: طبيب بشرى أو صيدلى أو أسنان وعضو تمريض وعضو it للتسجيل، وشرح: «هناك ١٩٩ فريقا صباحيا من ٩ صباحا حتى ٣ عصرا، و١١٦ مسائيا من ٣ حتى ٩ مساء، منها ما سيتم توزيعها كفرق متحركة فى المشروعات القومية مثل الأنفاق وسحارة سرابيوم والإسماعيلية الجديدة والمناطق الصناعية والاستثمار».

وتابع: «سيجرى العمل على مسح ديوان عام المحافظة وجميع المديريات والوحدات المحلية والمصالح الحكومية»، مشيرًا إلى استهدافهم إجراء مسح عام لطلبة جامعة قناة السويس فى ١٧ كلية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية امتحانات نصف العام».

ولفت إلى توقيع المحافظة بروتوكولا مع المصالح الحكومية وجامعة قناة السويس لفحص جميع العاملين والطلاب.

وأشار «السقعان» إلى تزويد مستشفيات الإسماعيلية العام والتل الكبير والقصاصين وفايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق ومستشفى الصدر ومستشفى الحميات ومركز الجلدية ومستشفى أورام الإسماعيلية، بإنترنت فائق السرعة للتمكن من التسجيل «أون لاين».



شمال سيناء.. 80 فريقًا ووحدات متحركة للوصول إلى المناطق النائية

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن المحافظة استكملت استعداداتها لاستقبال مبادرة «١٠٠ مليون صحة»، والكشف عما يزيد على ٢٤٥ ألف مواطن بالإقليم. وكشف عن أنه سيشارك فى المسح الطبى نحو ٨٠ فريقًا طبيًا، خصص ٣٠ فريقًا منها للعمل فى مركز العريش ومراكزه الحضرية ووحداته الطبية فى مناطق الريسة والعبور وأبوصقل والصفا وعاطف السادات والمساعيد وغيرها، فضلًا عن التمركز فى مستشفى العريش العام. وأضاف أنه «تم تخصيص نحو ٢٩ فريقًا طبيًا آخر للعمل فى مركز بئر العبد، ومناطق رمانة ورابعة وبالوظة والروضة والسلام وسلمانة وأم عقبة وقاطية والخربة والنجاح ونجيلة والنصر والشوحط والمريح، إلى جانب العمل فى مستشفى بئر العبد المركزى». كما تم تخصيص ٨ فرق طبية للعمل بمركز الشيخ زويد، والوحدات الصحية التابعة فى منطقة أبورفاعى ومركز الأمومة والطفولة، إلى جانب المستشفى المركزى بالشيخ زويد، إلى جانب عدد من الفرق المتحركة التى تسهم فى تغطية كل التجمعات والمناطق النائية فى المحافظة.

