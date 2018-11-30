الاتحاد يتأهل لدور الثمانية بكأس زايد للأندية على حساب الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلى الدور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح 4 - 3، خلال لقاء الإياب الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ16، رغم انتهاء الوقت الأصلي بين الفريقين بفوز الاتحاد بهدف نظيف إلا أن لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

بدأت المباراة حماسية من الفريقين، وهجوم مبكر من الزمالك من عمق الملعب، بحثا عن هدف التقدم لارباك حسابات الفريق المنافس، في المقابل ضغط الاتحاد وشن هجمات من العمق ومن على الأطراف، ورغم تبادل الهجمات بين الفريقين انتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي لافتقار هجماتهما للمسة التهديفية الأخيرة.

وضغط الزمالك من بداية شوط اللقاء الثاني وتفوق في وسط الملعب ونجح في السيطرة على مجريات الأمور؛ لكن الاتحاد استفاق سريعا وضغط وهاجم لينجح لاعبه إيمانويل باناهيني من إحراز هدف التقدم في وقت قاتل في الدقيقة 84، وتبادل الفريقان إضاعة الفرص خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة لتنتهي بتقدم الاتحاد بهدف نظيف ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح والذي فاز خلالها الاتحاد بنتيجة 4-3.

