​ فساد برعاية أمريكية

ملاس محمد عبدالكريم الكسنزان الحسينى، كان وزيرًا للتجارة فى العراق، فى حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادى. وصار مجرمًا هاربًا من العدالة، بعد أن أصدر القضاء العراقى، الخميس، حكمًا غيابيًا بسجنه سبع سنوات لتعمده الإضرار بالمال العام، وتواطئه فى تمرير صفقات لصالح شركات يديرها شقيقاه، غاندى ونهرو.

بالحكم الصادر من محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة فى بغداد، تنتهى القضية التى بدأت فى ٢٠ أكتوبر ٢٠١٥ بصدور قرار إلقاء القبض على المذكور وشقيقيه، ومنعهم من السفر، وهو القرار الذى استبقوه بالهروب إلى محافظة السليمانية فى كردستان العراق، ثم إلى عمان، مكررين ما فعلوه منذ نحو عشرين سنة، حين هربوا أيضًا، إلى هذه ثم إلى تلك، بعد أن قاموا بتزوير مستندات حكومية، فى عهد الرئيس الراحل صدام حسين، وعاقبهم القضاء وقتها بالسجن لمدة عشر سنوات.

استنادًا إلى هذا الحكم، تم منع «ملاس» من خوض الانتخابات البرلمانية التى جرت فى ٣٠ أبريل ٢٠١٤. ومع ذلك، قام التحالف الكردستانى، بالضغط على حيدر العبادى لتعيينه وزيرًا للتجارة. وكانت كلمة السر، هى الحماية الأمريكية، التى تمتع بها (ولا يزال) ملاس، غاندى ونهرو، أبناء محمد الكسنزان، شيخ الطريقة العلية القادرية الكسنزانية، التى قدمت خدمات للقوات الأمريكية، قبل وبعد غزوها العراق. وتحت مظلة هذه الحماية، تمكن «ملاس» من العودة إلى العراق سنة ٢٠٠٣، أى بعد الاحتلال، وتم تعيينه مديرًا لـ«الشركة العراقية للحماية» التى تولت تأمين شركة نفط الشمال فى كركوك، والحقول التابعة لها.

حين ترددت أنباء، فى أكتوبر ٢٠١٥، عن قيام السلطات العراقية بإلقاء القبض على المذكور فى مطار بغداد الدولى، أثناء محاولته مغادرة البلاد، ذكرت وسائل إعلام عراقية أنه قام بتكذيب تلك الأنباء، ونقلت عنه أنه سيذهب إلى المحكمة لإثبات براءته من التهم الموجهة إليه، و«التى لا ترقى إلى مستوى الاتهام». لكنه كان قد هرب بالفعل. والنكتة، هى أنه ظل محتفظًا بموقعه حتى أعلن رئيس مجلس الوزراء (حيدر العبادى) فى ٢ ديسمبر ٢٠١٥، «اعتباره مستقيلًا». وذكر بيان أصدره مجلس الوزراء أن القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وعملًا بحكم المادة ٧٨ من الدستور، لعدم مباشرة «ملاس» مهامه وزيرًا للتجارة لفترة تزيد على شهر.

حالة «ملاس» واحدة من مئات أو آلاف الحالات، جعلت العراق يتصدر، طوال ١٥ سنة، قوائم مؤشر الفساد العالمى التى تنشرها «منظمة الشفافية الدولية». وطبقًا لتقديرات اللجنة المالية فى البرلمان العراقى، فإن حجم خسائر العراق بسبب الفساد فى السنوات الـ١٢ الماضية يزيد على ٤٥٠ مليار دولار، بينها ٣٦٠ مليار دولار عن الفترة من ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٤، أى خلال فترة حكومتى رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى. وسبق أن أقر حيدر البغدادى، رئيس الوزراء العراقى السابق، بوجود فساد فى الدولة، وتعهد بمحاربته كما حارب «الإرهاب».

بسبب الفساد أيضًا، فشلت كل جهود ومحاولات إعادة إعمار العراق، التى بدأت منذ أكتوبر ٢٠٠٣، وهناك تقارير عديدة تؤكد أن مشروعات إعادة الإعمار شابتها عمليات فساد مالى، كما سبق أن خضع ستيوارت بوين، المفتش العام الأمريكى لبرنامج إعادة إعمار العراق، للتحقيق فى ٢٠٠٧، بتهمة إساءة التصرف فى أموال عراقية وأمريكية. وقبله، اتهم تقرير صدر نهاية ٢٠٠٥، بول بريمر، مدير برنامج إعادة الإعمار والخدمات الإنسانية فى العراق، بتبديد مليارات الدولارات. وهناك ما يؤكد إجراء تحقيقات عديدة بشأن شبهات فساد شابت البرنامج، شملت ضباطًا أمريكيين كبارًا. لكن لا توجد أى معلومات عن النتائج التى انتهت إليها!.

بغداد التى أعلنت، فى ديسمبر الماضى، انتصارها على تنظيم «داعش»، لا تزال عاجزة عن محاربة الفساد. واللافت هو أن غالبية الأحكام التى تصدر ضد وزراء ومسئولين تكون غيابية، لأن المدانين يتمكنون من الهرب إلى دول مجاورة أو إلى دول أوروبية يحملون جنسيتها. وغالبيتهم، إن لم يكن كلهم، يتمتعون بحماية أمريكية أو بريطانية. وتكفى الإشارة إلى أن فلاح السودانى، وزير التجارة الأسبق فى حكومة نورى المالكى، الذى يحمل الجنسية البريطانية، أدين قضائيًا بالسجن لمدة سبع سنوات. وبعد أن هرب، كالعادة، وبعد أن تمكنت السلطات العراقية من استعادته فى ٢٥ يناير الماضى، تم إطلاق سراحه مؤخرًا، بموجب قرار عفو، أثار استياء غالبية العراقيين، وانقسمت الأقلية بين مؤيد ومتهكّم!.

الفساد، إذن، برعاية أمريكية «أو بريطانية، لا فرق»، وليس أمامنا غير الدعاء بأن تنجح الحكومة الحالية فى محاربة الفساد، لتعود تلك الدولة الشقيقة إلى الساحة العربية والدولية قوية ومؤثرة كما كانت. ونتمنى ألا يكون «الإصلاح» الذى ينادى به عادل عبدالمهدى، رئيس الوزراء الحالى، مجرد «شعار» لعبور هذه المرحلة، إلى أن يتم اكتشاف «شعار» جديد!.

