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محافظات
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 10:17 م

«فتاة التروسيكل»: عدت لعملى بعد لقاء الرئيس و«تعبى مارحش هدر»

«فتاة التروسيكل»:
هدى الأمير
dostor.org/2417290

قالت مروة العبد، الفتاة الأقصرية المعروفة بـ«فتاة التروسيكل»، التى استقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قصر الاتحادية، أمس الأول، إنها باشرت عملها بشكل طبيعى عقب وصولها إلى قريتها، أمس، قادمة من القاهرة بصحبة والدها. واستقبل الرئيس السيسى «مروة» بقصر الاتحادية، وكرمها تقديرًا لقصة كفاحها التى بدأتها من سن صغيرة، بعدما اختارت الخروج إلى العمل لمعاونة والدها فى إعالة أسرتها.
وأضافت، لـ«الدستور»، أن «تكريم الرئيس وحفاوة استقباله لى ولوالدى جعلنى أشعر بأن السنوات الماضية التى تكبدت فيها العناء لم تذهب هباء، وأكسبنى الكثير من الفخر والشعور بالتميز». وشددت على أنها لن تتوقف عن مواصلة العمل حتى بعد الزواج، لأن «معاونة والدىّ على توفير نفقات المعيشة ورعايتهما، هى الشاغل الأول لى»، لافتة إلى أنها ستحرص على أن يكون شريك حياتها متفهمًا لموقفها إزاء والديها، وقالت: «سأحاول انتقاءه بمواصفات وصفات إنسانية تشبه تلك المتوافرة فى الرئيس السيسى، خاصة قدرته على تحمل المسئولية وطيبته».

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