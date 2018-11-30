ثقافة القليوبية تناقش تطوير الثقة لدى ذوى الإعاقة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القليوبية.



وعقد قصر ثقافة كفر شكر محاضرة بعنوان "تطوير الثقة عند الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة" أشارت خلالها منى عبد الجواد إلى أن التعامل السلبي مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل المجتمع، هو من أهم أسباب تدني ثقته بذاته وبقدراته، نظرًا لأن المجتمع لم يعطه الثقة الكافية والحق بالتواجد بين أفراده وممارسة ما يستطيع القيام به فتنشأ مجموعة من الانعكاسات النفسية على الشخص المعاق من جراء هذا التعامل السلبي المجتمعي معه.



كما نفذ مكتبة أكياد دجوى محاضرة بعنوان "عظماء من بلدنا" بمدرسة التعليم الأساسي بأكياد، وتناولت الحديث عن الفنان الشعبي "يوسف شتا" والمولود بقرية أكياد دجوى، كما تم الحديث عن نشأته وخطواته الفنية وحفلته على مسرح بوف دينو بفرنسا.



وبعنوان "منظومة القيم في المجتمع المصري"، أعد بيت ثقافة الخانكة محاضرة تحدث خلالها محمد سعد، عن تعريف القيم الإيجابية وذكر مجموعة من القيم التي يجب تعزيزها في المجتمع مثل التواضع والحفاظ على حقوق الجار والطريق.



وفي إطار النشاط الثقافي لأندية الأدب، نظم نادي أدب قصر ثقافة بنها أمسية شعرية أدارها الشاعر مجدي أبو الخير، تم فيها طرح مجموعة من الأعمال الأدبية الخاصة برواد وأعضاء النادي ومنها قصيدة "قطرة من فيض المصطفى" للشاعر رضا غريب وقصيدة "الاسم عايش" للشاعر إسلام شمس الدين كما قدم الشاعر ناصر أبو عز قصيدة "خلينا أصحاب" واختتمت الأمسية بقصيدة "أنا وأجزائي" للشاعر ماجد الهدهد.



كما استقبل مسرح القصر عرض لفرقة الفنون الشعبية تدريب ميرفت زعزع، حيث تم تقديم باقة من أعمال الفرقة ومنها "العرقسوس ودوسي يا عروسة وسيناء".



وفي مكتبة طحانوب أعد نادي أدب بيت ثقافة شبين القناطر ندوة بعنوان "مراحل التطور المسرحي" تحدث خلالها مجدي مصطفي صالح ومحمد جاد هزاع عن بداية المسرح العربي حيث كان له بدايتان الأولي فطرية والثانية فلترة التجربة الأجنبية لتتوافق مع الطابع العربي كما تم الحديث عن نشأته قديما في الاديرة والكنائس والمدارس الدينية واعتمد على الترجمة والنقل.



وفي إطار أنشطة أندية التكنولوجيا نظم بيت ثقافة الخانكة محاضرة وتدريب عملي على برنامج Nero لنسخ الأسطوانات المدمجة، تدريب سارة عماد.