وزيرا خارجية الإمارات والمالديف يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية المالديف عبدالله شاهد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الأوضاع في اليمن.



وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفقا لوكالة أنباء الإمارات إن هناك حرصا بين البلدين على تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدة مجالات.



من جانبه، أشاد الوزير المالديفي بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات على كافة الأصعدة والإنجازات النوعية، مؤكدا أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف تشهد تطورا ملحوظا في كافة المجالات.