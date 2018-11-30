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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:36 م

ماكرون يلتقي رئيس الوزراء الياباني في قمة العشرين

ماكرون يلتقي رئيس
أ ش أ
dostor.org/2417286

أعلن مصدر في قصر الإليزيه بفرنسا، اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون التقى مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم أن ماكرون أكد خلال اللقاء مع آبي ضرورة الحفاظ على التحالف ما بين شركتي "نيسان موتورز" و"مجموعة رينو" بعد اعتقال رئيس شركة "نيسان" و"رينو" السابق اللبناني كارلوس غضن في طوكيو.
وحول ذلك، نقلت القناة عن المسؤول الفرنسي، الذي لم تذكر اسمه، قوله إن رئيس الوزراء الياباني أبلغ ماكرون بأن القانون سوف يبت في هذه القضية.
ولم يتطرق المصدر الفرنسي للمزيد حول ذلك.
وكانت الحكومة اليابانية قد قالت في وقت سابق اليوم الجمعة إنه لم يتم تحديد أي لقاء بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن ماكرون طلب عقد لقاء لمناقشة تحالف نيسان-رينو.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، في مؤتمر صحفي أنه من المهم بالنسبة لشركتي نيسان موتورز ورينو الحفاظ على تحالف مستقر.
وتعهدت الشركتان بالإضافة إلى الشريك الثالث شركة ميتسوبيشي موتورز أمس بالالتزام بالتحالف الصناعي بينهم، إلا أنهم فشلوا في تحديد رئيس مؤقت للتحالف ليكون بديلا للرئيس كارلوس غصن الذي هدد اعتقاله سيطرة الجانب الفرنسي على الشراكة.
وكانت نيسان وميتسوبيشي قد أقالتا غصن من منصبه كرئيس لمجلسي إدارتهما، في حين أبقت رينو على الرجل البالغ من العمر 64 عاما في منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لها بعد القبض عليه في طوكيو يوم 19 نوفمبر.
وكان الادعاء العام في اليابان قد أمر بالقبض على غصن بتهمة إخفاء حوالي 5 مليارات ين ياباني (44 مليون دولار) من دخله على مدى خمس سنوات، إلا أن غصن نفى هذه التهمة تمامًا.

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