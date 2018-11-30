زلزال بقوة 7 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية.. وتحذير من تسونامي

ذكرت الوكالة الجيولوجية الأمريكية، أن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوبي ولاية ألاسكا الأمريكية، مما دفع السلطات إلى توجيه تحذير من احتمال وقوع تسونامي في هذه المنطقة.



وقالت الوكالة - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، إن سكان "أنكوريج" عاصمة الولاية شعروا بقوة الزلزال، إلا أنه لم يبلغ بعد عن سقوط ضحايا ولا عن تسجيل أضرار جسيمة.



ووقع الزلزال على بعد 13 كم من إنكوريج وعلى عمق 41 كم.



وأغلقت جامعة ألاسكا في إنكوراج أبوابها ودعت كل العاملين "غير الأساسيين" فيها إلى المغادرة، كما أغلق المطار بانتظار تحديد الأضرار المحتملة.