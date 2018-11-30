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سياسي
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:29 م

"مستقبل وطن" يروج لـ 100 مليون صحة فى شوارع أسيوط

مستقبل وطن يروج لـ
محمد الشريف
dostor.org/2417283

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، حملة ترويجيه لمبادرة 100 مليون صحة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيرس سى والأمراض غير السارية، وذلك فى شوارع محافظة أسيوط.

وقال ياسر عمر أمين الحزب ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن شباب الحزب نظموا حملة ترويجية تجوب شوارع المحافظة لحث المواطنين علي المشاركة في الحملة التي أطلقها رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي اهتمامًا من بصحة المواطن المصري، مؤكدًا أن محافظة أسيوط تشهد مشاركة كبيرة جدًا وأن مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين تبذل جهودًا متميزة لإنجاح هذه الحملة.

ومن جانبه، قال أحمد حسام منياوي، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن بأسيوط، إننا نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قرر مد الحملة لمدة شهر آخر وذلك لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها الحملة بشكل مجاني.

وأضاف أمين الشباب، أن هذه الحملة هي الأولى من نوعها التي تشهدها البلاد للقضاء على الأمراض وأن الرئيس يوجه الحكومة لبناء الإنسان المصري من مختلف الجوانب.

وأشار إلى أن الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، استقبل اليوم عددًا من قيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة وتم استعراض الجهود المبذولة لإنجاح الحملة وقرار الرئيس لمد الحملة لـ 31 ديسمبر القادم، جاء ذلك على هامش الحملة التي نظمتها أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بأسيوط للترويج لحملة 100 مليون صحة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية.

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