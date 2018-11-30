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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:12 م

عاجل.. الأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات لصالح فلسطين

عاجل.. الأمم المتحدة
سارة الشلقاني
dostor.org/2417277

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، منذ قليل، 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في نبأ عاجل لها.

وقالت "وفا" إن الجمعية العامة اعتمدت القرارات الخمسة بأغلبية ساحقة.

في السياق ذاته، قدمت أمريكا مشروع قانون للأمم المتحدة لإدانة حركة حماس الفلسطينية وإطلاقها الصواريخ تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر التصويت عليه مطلع الأسبوع المقبل، بينما أعلنت القيادة الفلسطينية أنها تبذل جهودًا ضخمة لعرقلة هذا المشروع، وأنها ترفضه جملة وتفصيلًا.

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