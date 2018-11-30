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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:12 م

الهلال السعودي في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2417276

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي "الهلال" السعودي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال بالفوز على مضيفه النفط العراقي بهدفين نظيفين خلال لقاء الإياب الذي جمعهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد فرانسو حريري ضمن منافسات دور الـ16.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز الهلال السعودي برباعية نظيفة ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 6-صفر.
سجل هدفي الفريق السعودي اللاعبان بافيتيمبي جوميس في الدقيقة 13، وكارلوس إدواردو في الدقيقة 31، فيما أضاع زميلهما محمد إبراهيم كنو ركلة جزاء في الدقيقة 9، في المقابل أضاع محمد داود ركلة جزاء لفريق النفط العراقي في الدقيقة 37.

يذكر أن المباراة شهدت حالة طرد وحيدة للاعب فريق "النفط" العراقي ليث تحسين، بعدما أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر مباشرة في وجه تحسين في الدقيقة 52.

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