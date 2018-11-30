17 ديسمبر.. حفل فني لكورال أطفال أوبرا اﻹسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لفرقة كورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، صباح الاثنين ١٧ ديسمبر المقبل، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



ويقام الحفل في إطار حرص دار الأوبرا على تقديم كل أنواع الفنون لتنمية أبناء وبراعم الثغر وتعريفهم بالفنون الراقية.



ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغنيات المتميزة للأطفال، بالإضافة لأوبريت "الليلة الكبيرة" للراحلين صلاح جاهين وسيد مكاوي، وتدريب الفنانين: أيمن مصطفى، ندا غالب، مى الجبيلي.



تجدر الإشارة إلى أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني لعام ٢٠١١، حيث قدم مجموعة من الأوبريتات الفنية الناجحة للأطفال منها أوبريت الدندورما، وأوبريت العقلاء، وتتميز الحفلات بالإقبال الجماهيري من الأطفال والكبار.