المستشار الديني لأبومازن: نسعى لمنع إدانة حماس في الأمم المتحدة

أكد محمود الهباش المستشار الديني للرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أن السلطة تسعى لعرقلة الجهود الأمريكية لإصدار قرار يدين حركة حماس الفلسطينية بالأمم المتحدة، حسبما نشرت وكالة "سما" الفلسطينية.



وأضاف الهباش: "القيادة الفلسطينية وأبو مازن شخصيا يبذلون جهودا مضنية لعرقلة المحاولات الأمريكية الرامية لإصدار قرار دولي يدين حماس، هذا لأننا وإن اختلفنا مع حماس، وإن أغضبنا انقلابها وتهربها من المصالحة، لكننا لا نتخلى عن مسؤولياتنا تجاه كل الوطن وكل الشعب، بما في ذلك حماس".



وقدمت واشنطن مشروع قرار بالأمم المتحدة يهدف إلى إدانة حماس وإطلاقها الصواريخ تجاه الاحتلال الإسرائيلي.