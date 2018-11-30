شركة روسية تبنى مختبرا طائرا لتجربة مروحية سريعة

كشف مدير عام معهد "جوكوفسكي" للديناميكا الجوية، كيريل سيبالو، عن إنشاء مختبر طائر لتجربة تصاميم المروحية السريعة الروسية الواعدة.



وحسب كبير المصممين في شركة "كاموف"، سيرجي ميخييف، فإن العمل على تصميم المروحية السريعة الروسية الواعدة سيجري بمسارين. ويقضي المسار الأول بتصميم المروحة الرئيسة وشفراتها التي ستطبق تقنياتها في المروحيات المستخدمة حاليا.



أما المسار الثاني، فيقضي باختراع تكنولوجيا جديدة مبدئيا، ستستخدم في مشروع المروحية السريعة الذي طرحه مكتب "كاموف" للتصاميم.



وكانت وسائل الإعلام الروسية، أفادت في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الروسية ستتلقى 3 مشاريع مستقبلية للمروحية القتالية السريعة الواعدة، استخدمت فيها تكنولوجيا وحلول هندسية مختلفة.



وحسب الشروط التي طرحتها وزارة الدفاع، فإن السرعة القصوى للمروحية يجب أن تبلغ 400 كيلومتر في الساعة. أما سرعتها الاقتصادية فيجب ألا تقل عن 360 كيلومترا في الساعة.



ويقضي المشروع الأول بتصميم مروحية كلاسيكية بمروحتين رئيسة وخلفية مساعدة. أما المشروع الثاني فيقضي باستخدام مروحتين جانبيتين تدفعان المروحية إلى الأمام إلى جانب المروحة الرئيسة.



ويقضي المشروع الثالث بنصب مروحتين إضافيتين في ذيل المروحية إلى جانب المروحتين الرئيسة والخلفية المساعدة.