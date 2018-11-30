ترامب يلتقي "بن سلمان" في قمة العشرين

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى محادثة وجيزة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال أعمال قمة مجموعة العشرين الدولية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.



وقال ترامب، في تصريحات صحفية، مساء اليوم، إنه تحدث قليلًا مع ولي العهد السعودي، مضيفًا: "لم يكن هناك أي نقاش بيننا، كان من الممكن أن يكون، لكن ذلك لم يحدث".



وأوضح ممثل الإدارة الأمريكية للصحفيين أن ترامب تبادل مجاملات مع بن سلمان، لكنه فعل ذلك تقريبًا مع كل الزعماء الموجودين في الجلسة العامة للقمة.



وسبق أن أفادت قناة "العربية" السعودية بأن انطلاق أعمال القمة شهد لقاءً وديًا مقتضبًا بين الرئيس الأمريكي وولي العهد السعودي.



وأعلن ترامب في 27 نوفمبر أنه لا يخطط لعقد لقاء ثنانٍ مطول مع الأمير محمد في الأرجنتين، دون تقديم تفسيرات واضحة لقراره، الذي يأتي على خلفية اتهامات متكررة منسوبة لـ بن سلمان من الولايات المتحدة ودول أخرى كثيرة بالتورط في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في حادث أثار أصداء دولية واسعة.



وتعتبر السعودية البلد العربي الوحيد الممثل في اجتماعات قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى، التي تضم قادة ومسئولين من أكبر اقتصاديات العالم.