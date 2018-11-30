الجبال يؤكد صعوبة مواجهة التعاون في دوري كأس محمد بن سلمان

أكد فتحي الجبال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي، أن مباراة التعاون المقرر إقامتها غدا السبت من المباريات الهامة جدًا للفريق.



ويلعب الفتح مع التعاون غدا السبت في الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



وأضاف المدير الفني للفتح، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه المركزالإعلامي للنادي، اليوم الجمعة:"النادي يمر بمرحلة جيدة نتمنى أن تستمرلتحقيق الأهداف المرجوة والوصول الى مرحلة متقدمة من التنافس في دوري المحترفين".



وقال إن لاعبي الفتح يتسمون بقدر كبير من الحماس للفوز، خاصة بعد النتيجة الجيدة في المباراة السابقة، إضافة لكون المباراة ستقام بين جمهور النموذجي(الفتح) وعلى أرضه.



واختتم الجبال حديثه بالتأكيد على أن حضور الجماهير دائما ما يكون الدافع الأكيد لتحقيق الانتصارات، داعيًا لها بالحضور بكثافة لتستمر حالة الفوز للفريق من مباراة لأخرى.

