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فن
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:54 م

انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان الزفاف فى فبراير المقبل

انطلاق النسخة الخامسة
حسين الجندي
dostor.org/2417260

تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الزفاف الأشهر في مصر "cairo wedding festival" في الثامن من فبراير المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد المهرجان العديد من المفاجآت منها مشاركة العديد من خبراء تصميم الأزياء ومصففي الشعر وخبراء التجميل، وكذلك مشاركة منظمي الأفراح في مصر، بالإضافة إلى تكريم عدد كبير من نجوم الفن في مجالي التمثيل والغناء.

يذكر أنه تم تكريم النجم رامي صبري وأحمد زاهر ودينا والمطرب محمد عدوية وداليا مصطفي ومنه فضالي ولقاء سويدان وطارق صبري في النسخة العربية التي عقدت في أبريل الماضي.

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