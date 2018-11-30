وفد سوريا: على إسرائيل ومستوطنيها مغادرة الجولان عاجلا أم آجلا

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة منذر منذر أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة غير قانونية وليست شرعية وتعد لاغية وباطلة.



وقال منذر أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحالة في الشرق الأوسط: "لم يعد مقبولا أن يكون تعامل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها مع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم روتينيا أو تضامنيا دون أي تحرك جدي يثمر نتائج حقيقية".



وأضاف "أن الأمم المتحدة مطالبة باتخاذ الإجراءات الفورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967 وتطبيق قرارات المجلس ذات الأرقام 242 و338 و497.



وشدد الدبلوماسي السوري على أن حق سوريا السيادي على الجولان المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967 لا يخضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبدا أن يسقط بالتقادم.



وتابع بالقول "أرضنا المحتلة وحقوقنا المغتصبة ستعود بكاملها إلينا نحن أصحابها الشرعيون وعلى إسرائيل ومستوطنيها مغادرة أرضنا في الجولان عاجلا أم آجلا".