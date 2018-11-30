القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:45 م

نزيف السكة الحديد.. "الدستور" تتجول في قطارات الغلابة
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
عالم
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:50 م

ترامب: نأمل في تسوية أزمة احتجاز السفن الأوكرانية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
dostor.org/2417251

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في تسوية الأزمة الناتجة عن احتجاز روسيا لثلاث سفن حربية أوكرانية، مؤكدا رغبته في لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب للصحفيين، قبل لقاء جمعه مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس: "لا يعجبنا ما حدث، ولسنا راضين عنه، ولا أحد راض عنه. وأملنا أن يستطيعوا تسوية ذلك قريبا، لأننا نود أن نلتقي الرئيس بوتين".

وكان ترامب رفض مسبقا خوض محادثات ثنائية مع بوتين أثناء قمة "مجموعة العشرين" في بوينس آيرس، مبررا قراره هذا بالحادث في مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف (قرب سواحل شبه جزيرة القرم)، حيث احتجز حرس الحدود الروسي ثلاث سفن حربية أوكرانية بعد خرقها حدود المياه الإقليمية الروسية.

واشترط ترامب لعقد لقاء مع بوتين الإفراج عن البحارة الأوكرانيين المحتجزين من قبل السلطات الروسية.

وأعربت موسكو عن أسفها لإلغاء اللقاء، معربة عن أملها في عقده مستقبلا.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ 4 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 5 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 5 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ اسبوع

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ اسبوع

مستقبل نتنياهو

الآن

إصابة 28 فلسطينيًا برصاص الاحتلال على حدود غزة

يوسف: إصابة صلاح محسن خسارة للأهلي

إدارة الزمالك تخطط لإقناع جروس بـ"أحمد علي"

إصابة 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

ads
الأكثر قراءة

رانيا يوسف عن فستانها المثير للجدل: "أحدث صيحات الموضة"

"المهن التمثيلية" تحقق مع رانيا يوسف بسبب فستانها الفاضح

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

"الكاف" يوجه صفعة قوية للرجاء المغربي قبيل نهائي كأس الاتحاد

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

رانيا يوسف عن فستانها المثير للجدل: "أحدث صيحات الموضة"

"المهن التمثيلية" تحقق مع رانيا يوسف بسبب فستانها الفاضح

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

"الكاف" يوجه صفعة قوية للرجاء المغربي قبيل نهائي كأس الاتحاد

كشكول

رئيس جامعة عين شمس يبحث سبل التعاون مع الأكاديمية الطبية بمدينة تيانجين الصينية

أكثر من 3800 مستفيد من الخدمات الطبية لقافلة جامعة عين شمس ببنى سويف

أشرف منصور: تعاون ١٠ جامعات شهادة ثقة للدبلوماسية والدولة المصرية

بالصور.. بروتكول تعاون بين أوقاف الجيزة وتعليم الكبار لتدشين 400 فصل محو أمية

قوافل تعليمية دينية مجانية في مطروح بمشاركة ثلاثة وزارات

الأمصار

إصابة 28 مواطن فلسطيني بالرصاص الحي إثر هجوم قوات الاحتلال

سوريا تشكو أمريكا وإسرائيل في مجلس الأمن

فرنسا تهدد بسحب لقب مواطنة الشرف من زعيمة بورما

الجيش الأمريكي يقتل 11 شخص في صحراء ليبيا

إنقاذ 650 مهاجر قبل الغرق على شواطئ إسبانيا

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

فساتين بتقنية عالية لمواجهة التحرش

عزبة روسية شهيرة يقف فيها كوخ على رجلي دجاجة

حل ذكي يخلصك من اضطرابات صحية خطيرة أثناء النوم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

10 أشياء تجنبها عند الإصابة بنزلة برد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎