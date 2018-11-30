4 فئات لتذاكر حفل أصالة بالإسكندرية.. تعرّف عليهم

تستعد النجمة السورية أصالة نصري، لإحياء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، في دورته الـ15 المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 حتى 20 ديسمبر المقبل، برئاسة عوف همام.



ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.



وعلم "الدستور"، أنه من المقرر طرح التذاكر الخاصة للحفل غدًا السبت، على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، بأربعة فئات الأولى بمبلغ 1000 جنيه، والثانية بـ750 جنيها، والثالثة بمبلغ 500 جنيه، أما الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيها.



ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا مكثفًا، خاصة أنه يمثل عودة لجمهورها فى مصر منذ آخر حفلاتها قبل عامين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وكان حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ25 عام 2016.



ومن جهة أخرى، تحيي أصالة حفلًا ضخمًا أخر، يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر على مسرح الماركي بالتجمع الخامس.



وكانت أصالة، وصلت منذ قليل، إلى صالة التزلج بالكويت استعدادًا لإحياء حفل ضخم بمشاركة النجمة أنغام، تحت عنوان "ليلة العمر" بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، ومن المقرر أن يبدأ فى تمام العاشرة مساء الليلة الجمعة، ويقدما خلال هذا الحفل ديو غنائيًا.



يذكر أن أصالة، تضع حاليًا اللمسات النهائية على أحدث ألبوماتها الغنائية لطرحه خلال الفترة المقبلة.